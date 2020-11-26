傳陸異見人士遭台遣返後被捕　陸委會：曾多次違規

大陸異見人士溫起鋒，4年前偷渡到台灣金門，當時因違反出入境及移民法，而遭海巡人員逮補。溫非法入境後，曾向台灣的內政部移民署提出政治考量專案長期居留申請，但未獲批准，最終在日前遭遣返。惟他返回大陸後傳出被捕消息，引起關注。陸委會發言人邱垂正周四（26日）表示，溫男在台期間多次違規，在雙方協商後，台方決定協助他返陸。

邱垂正指，溫起鋒來自江西贛州，2016年非法入境後指自己受到大陸當局迫害，且護照已被注銷，因而來台灣尋求庇護。他亦曾提出長期居留申請，惟台方內政部審議認為，他未符合政治考量專案長期居留的條件，亦未能提出足夠事實證明，故不接納其申請。

另外，邱又表示，溫在台期間，多次未按時向移民署報到，亦未遵守相關收容替代處分的規定，違反台灣法例。邱指出溫起鋒多次表達，若台方未能提供居留資格的話，他希望能早日返回大陸。內政部在尊重當事人的意願下，將其遣返。

據台媒報道，溫起鋒滯留台灣4年多未取得身份證，在本月5日被台方經馬祖遣送福建。據悉，溫在完成14天隔離後，在上周四（19日）被送到江西寧都派出所，至今音訊全無。