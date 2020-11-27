公安部推居民身份網絡可信憑證　已在廣東福建試行

互聯網愈來愈普及，民眾衣食住行都離不開上網，惟網上個人資料外洩問題亦日趨嚴重。周日（22日）至周二（24日）在浙江烏鎮舉行的2020年世界互聯網大會「互聯網之光」博覽會上，公安部第一研究所介紹了一種如同網絡身份證的全新證件「網證」，希望解決網上個人私隱外洩等問題。據稱，網證目前已在廣東、福建等地開展試點工作。

網證全名為「居民身份網絡可信憑證」，是由CTID平台（國家「互聯網+」可信身份認證平台）簽發給個人的權威網絡身份憑證。該憑證採用國密算法，由CTID平台對法定身份證件所承載的信息進行脫敏、去標識化處理，統一生成不可逆、不含明文信息，且與法定身份證件一一映射的數據文件。同時，網證的信息與人臉、指紋、身份證晶片綁定，被仿冒的可能性極低，即使遺失手機也需要人臉進行驗證，杜絕身份被盜用的風險。

市民申請網證後，可在網上使用，以代替直接輸入身份信息，在不洩露個人資料的前提下，實現在線身份認證。與此同時，網證的信息由警方掌握、審核，用戶通過網證採集的信息，直接對接警方的數據庫，並由警方驗證比對。由於過程中不需要輸入或存儲公民隱私信息，故第三方機構僅能收到警方的驗證結果，無法直接接觸到市民的個人資料。

據稱，網證的使用範圍十分廣泛且持續增加，包括線下購票、醫院掛號、銀行開戶、網吧上網、酒店入駐、物流寄遞、樓宇進出等要求實名制的場所，預期未來普及後，市民只需在手機上打開網證即可，無需再使用實體證件。