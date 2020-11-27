戀愛學院教勾引男性　涉違反公序良俗遭禁

江蘇徐州市一間情感諮詢機構宣稱擅長培養「狐狸精」，更指諮詢師歷任男友非富即貴，能引導對方送贈價值50多萬人民幣（約59萬港元）的珠寶等，成功吸引近200萬名女性關注支持。市場監督管理局近日表示已禁止機構經營和收款，惟有內地媒體周三（25日）發現，其部分網站仍可正常購課。

一間「戀愛學院」在上周三（18日）發布的宣傳海報及其辦學內容引起關注。學院宣稱教授「新加坡勾魂洗腦術」、「潛意識性吸引催眠術」等，為女性打造「高價」魅力形象，令她們可在短期內可認識大量優質男生，嫁給有錢的男性等；學院更擁有50多位導師。

然而，該機構被指利用部分女性在情感和婚姻上的失意，向她們教授搭訕、引誘男性等技術，違反社會公序良俗。學院旗下的多個社交賬號目前已被禁言，亦無法再查看過往內容。機構負責人表示，有導師及家人近日受到各方批評，希望低調處理事件。

徐州市市場監督管理局負責人表示，當局自去年12月起，均無法通過機構所屬公司的登記地址取得聯繫，已兩度將其列入經營異常名錄。今年6月1日，泉山區市場監管局已將該公司設為黑名單上限制類企業，並進行清算和註銷登記。

但有內地媒體在周二（24日）成功聯繫機構一名助理，取得課程內容、價格等；該助理仍在社交網站頻繁發布廣告。機構的商務負責人表示，目前只是機構被監管，但導師資格沒有被註銷，故招生授課不受影響。