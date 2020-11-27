台便利店長揭APP漏洞　狂刷點數換185萬新台幣禮劵

台灣新竹縣竹北市一名47歲林姓便利店店長，早前發現煙草公司「PM達人地帶」APP平台出現漏洞後，竟涉嫌聯同親友、員工註冊帳號，通過重複操作、玩遊戲，短短3個月內合共領取逾9,200萬點，換取市值高達185萬元新台幣（約51萬港元）的禮券。台灣的刑事局偵九大隊近日拘捕林男等12人，並依法函送檢方偵辦。

警方指出，該APP平台是專門給下游零售商、員工，每日透過看推廣訊息、玩遊戲，獲得固定上限的點數，點數則可於平台內的商城，換取各便利店、賣場的禮券，以資獎勵。惟在竹北擁有兩間便利店的林男，從去年7月起，發現玩遊戲時只要往下滑動，讓其重新整理，便可重複操作，避開每日固定點數上限。

林男其後找來妻子、哥哥、弟弟及多名員工，在平台上註冊共13組帳號，大量溢領點數，再換領禮券進行消費。受害公司資訊部門發現多個會員帳戶積分點數異常增加後，當即凍結其帳號，與林男協商破局後，今年4月向警方報案。林男被捕後強調自己只是鑽漏洞，並無違法。警方訊後，依詐欺、妨害電腦使用等罪嫌送辦。