大學宿管欲趁感恩節派糖　學生威脅舉報惹爭議

周四（26日）是美國的感恩節，黑龍江哈爾濱工業大學一名王姓宿管阿姨為表示謝意，準備向學生派發糖果，未料竟被一名學生威脅舉報她公開搞「洋節」活動。事件曝光後，引起網民熱議，不少網民批許該學生「好壞不分」，校方則回應稱，正就事件進行調查。

從網傳對話截圖可見，王姓宿管阿姨周四在群組內稱，為感謝學生對宿舍管理工作的支持，決定藉着西方感恩節在宿舍大廳分發糖果；雖然不少學生向王女表達謝意，惟群內成員「有趣的」反駁，作為宿舍輔導員，宣傳西方節日「非常不妥」，更威脅如不停止活動，將向校方有關部門反映。王女及後道歉，指自己有欠考慮，強調「就想表達感謝一下同學對公寓工作支持」。

對此，該校黨委研究生工作部一名工作人員稱，校方原則上並不提倡過感恩節，但「學生說這件事肯定是沒有毛病的，而且要表示肯定的」。至於該校總務處工作人員則指，目前尚不清楚事件來龍去脈，如宿管阿姨出於好意，主動去關懷學生，校方不會處罰，學校對於慶祝西方節日持中立態度，不推崇也不禁止。

惟網上討論幾乎一面倒指摘該名學生。有網民表示「這種偏激的人學成了也是禍害」、「小題大做。吹毛求疵」、「腦袋進水了，都什麽年代了」、「周末休息來源於聖經，厲害就別休息」、「這種恩將仇報的學生，思想品德直接給零分」。