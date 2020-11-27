男子為試飛滑翔傘　毀逾7畝林地建私人跑道

湖南省長沙市一名吳姓男子，為方便自己和朋友試飛滑翔傘，竟然將住所附近一片面積超過7畝的林地移平，改建成一道長140米、闊8米的私人跑道，結果被控非法佔用農地，被判入獄6個月。

負責審理案件的長沙市岳麓區法院查明，2017年初，被告吳某萌生在該區學士街道學華村某山上修建跑道的念頭，之後便與當地村民簽署租地協議。在未經國土、規劃、林業等主管部門審批同意，且未辦理使用林地審核同意書的情況下，擅自對該山移平，並於同年9月對平整的土地部分進行硬化。

經鑑定，吳某毀壞並佔用的林地總面積為4,722平方米（即約7畝），毀壞林地的森林類別為市級生態公益林，林種為特種用途林中的風景林，林地保護等級為四級。

相關部門介入後，吳某於2019年5月和2020年3月，曾多次對其毀壞的林地進行補植復綠。今年4月，吳某經公安機關電話通知到案。在法庭調查中，表示興建跑道是用於跑步健身的吳某，被查出買了一台滑翔傘，其朋友曾在跑道上試飛。

岳麓法院認為，吳某違反土地管理法規，非法佔用林地，改變被佔用林地用途，數量較大，造成林地的原有植被嚴重毀壞，其行為已構成非法佔用農用地罪。考慮到吳某有自首、自願認罪認罰、多次對佔用林地復綠等情節，法院判處吳某上述期刑，並罰款5萬元人民幣（約6萬港元）。