美偵察機飛近大陸領海　解放軍軍機入台西南空域

解放軍軍機近來頻頻飛近台灣，連續12日進入台西南空域後，周四（26日）未有出現，但卻在東海防空識別區，廣播驅離一架美國偵察機。至周五（27日）早上，解放軍軍機又出現在台西南空域，台空軍照例進行廣播驅離。

台媒引述廣播紀錄指，解放軍軍機周五早上8時2分進入台西南空域，高度為3,500米，台空軍在空警戒並廣播驅離，稱：「位於台灣西南空域高度3,500米的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」

Facebook專頁「台灣西南空域」統計顯示，解放軍軍機本月累計進入台周邊空域23天，其中自本月14日起連續飛入台西南空域12天，涉及機型以運8反潛機最受關注；而台軍本月廣播驅離共錄得52次。

雖然解放軍軍機周四未有飛入台西南空域，但北京大學海洋研究院成立的「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）在Twitter指出，美國一架民用CL604偵察機當日由西太平洋往西飛行，直接切入大陸劃設的東海防空識別區，飛經台灣以北空域後，右轉往北在大陸沿海飛行。據報，該偵察機距離大陸領海基線少於40浬，一度只有39.5浬。解放軍軍機當日早上9時21分出動，廣播驅離偵察機。該偵察機隸屬美國民航公司Tenax，該公司專門為美國政府提供特殊飛行服務。