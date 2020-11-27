中國對澳洲葡萄酒徵保證金　美擬建聯盟反擊經濟脅迫

中澳貿易關係持續緊張，中國商務部早前對原產於澳洲的進口裝入兩升及以下容器的葡萄酒，進行反傾銷立案調查。商務部周五（27日）公布初步裁定結果，決定實施臨時反傾銷措施，由周六（28日）起對相關葡萄酒徵收保證金。另有美媒消息指，中國對澳洲施加經濟壓力，促使美國計劃建立一個非正式聯盟，針對中國的經濟脅迫聯合採取反擊措施。

中方調查機關初步認定，原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在傾銷，國內相關葡萄酒產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。調查機關根據《反傾銷條例》第28條和第29條的規定，決定以保證金形式實施臨時反傾銷措施。進口經營者周六起在進口受查產品時，要依據初裁結果所確定的各公司保證金比率（介乎107.1%至212.1%），向中國海關繳交相應保證金。

美媒《華爾街日報》周四（26日）引述華府高級官員消息指，美國特朗普政府希望建立一個西方國家組成的非正式聯盟，在中國利用貿易實力脅迫他國時，聯合對中國採取反擊措施。當中國抵制某國進口時，盟國將同意購買被抵制商品或提供補償，或聯合就損失對華加徵關稅。官員指，澳洲呼籲調查新冠疫情源頭後，中國對澳洲施加經濟壓力，促使上述計劃形成；又指西方需建立體系，共同吸收中國脅迫式外交帶來的經濟懲罰，並抵銷當中成本。

報道指，特朗普政府亦考慮擴大對涉強迫勞動的新疆進口禁令，把更多企業列入美國商務部黑名單，包括中國晶片製造商中芯國際等。但美國官員指出，由於特朗普政府影響力日減，上述措施需要得到即將上台的拜登政府認可，才能繼續推進；加上關稅措施會損害國內消費者利益，依賴對華貿易的國家未必願意加入。官員表示，正與多個西方民主國家溝通，但未透露是哪些國家。