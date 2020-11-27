停飛F16加重海空防壓力　台媒稱空軍計劃月底復飛

台灣空軍一架F16A戰機早前進行夜航訓練期間失蹤，同型戰機隨即停飛進行「天安特檢」。有鑑於近年解放軍機赴台空域活動頻仍，台軍主力戰機停飛勢必增加海空防壓力。有台媒引述空軍消息稱，F16型號戰機最快將於本月底復飛。

空軍表示，周日（22日）已重新進行F16的模擬駕駛操作，預計於本月底重啟正常訓練。台灣的前空軍副司令張延廷向媒體稱，天安特檢快將完成，為達至妥善率要求，維修單位晚上有時候要加班。他表示，為了讓F16盡快復飛，後勤人員以至管理幹部都備受壓力。

台灣的前空軍作戰隊長李文玉指出，在F22和F35這些最新型的戰機，美軍的妥善率也僅僅達到50%左右。隨着解放軍機赴台活動的頻率和次數日增，台軍機緊急升空進行監控因應的需要也大增，這不但影響到台軍的戰備整備，也影響到後續妥善率的維持。

另台灣的蔡英文總統於周四（26日），在國防部長嚴德發、國安會秘書長顧立雄、參謀總長黃曙光、空軍司令熊厚基陪同下，前往花蓮空軍基地，聽取失蹤F16A戰機打撈及救援進度簡報，同時探望失蹤機師蔣正志的家屬。