王毅晤南韓國會議長朴炳錫　討論半島局勢

中國外長王毅周五（27日）繼續訪韓行程，與南韓國會議長朴炳錫在首爾見面，就半島無核化、中韓關係、防疫等事宜交換意見。朴炳錫籲中方在促成北韓重啟對話方面，發揮更大作用；王毅則指韓朝才是半島的主人，其命運需要掌握在韓朝的手中。

朴炳錫表示，構建半島和平機制和實現無核化非常重要，期望中方發揮更大作用促成韓朝對話；並希望雙方以2022年韓中建交30周年為契機，搭建高水平戰略對話制度化平台。王毅回應，半島命運掌握在韓朝的手中，但他稱中國是半島的重要鄰國，會始終發揮建設性作用。

王毅當日亦與南韓總統統一外交安全特別助理文正仁會面。王毅強調，單邊主義、零和博弈不能應對本國問題及全球挑戰，堅持多邊主義、加強協調才是克服危機的正道。他表示，中方願與韓方規劃雙邊關係藍圖，共同推進區域合作進程，維護國際公平正義。文正仁則指，韓方支持多邊主義，願意加強「新南方」政策與「一帶一路」倡議對接，推動地區一體化進程，促進世界穩定與繁榮。

另外，日本防衞相岸信夫周五表示，將加快開設中日防務熱線。他指出，王毅周二（24日）與日本外相茂木敏充會談時，就年內開設的方針達成了一致。