新冠肺炎：台單日14宗確診近7個月新高　13人來自印尼

台灣周五（27日）公布新增14宗境外輸入新冠肺炎確診病例，是近7個月以來的單日新高；至今當地累計639人確診。新增確診個案中，13人為印尼移民工，其中12人證實與先前一名印尼確診患者乘坐同一航班赴台，為群聚感染，同時不排除該群組中最早確診的患者為超級傳播者。

台流行疫情指揮中心於記者會上表示，自印尼入境的個案均為印尼女性移民工，年齡介乎20多歲至40多歲，其中一人於本月11日入境，其餘人均於翌日入境。確診個案中僅一人曾於本月19日通報有喉嚨不適症狀，本月23日出現流鼻水、鼻塞情況但未通報；其餘人入境至今均無症狀。

針對同一班出現13人確診，台疫情中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中10人均持核酸檢驗無感染證明。羅一鈞稱，群組中最早發病的患者為超級傳播者，有可能在飛機上或在候機室因密切接觸造成傳染。有關部門會將確診者的採檢樣本收集並進行基因排序分析，若為相同病毒株，則可證實為同源感染。

另一宗輸入個案則是長期在美國工作的30多歲台灣男子，他於上周五（20日）返台探親，入境時無症狀，轉到防疫旅館進行居家檢疫時確診。有關部門已掌握其接觸者共23人，其中11人為同機前後兩排座位旅客，已列居家隔離。