台海軍中士訓練遇溺　一度無吸呼心跳仍在搶救

台軍訓練再生事故。台灣的海軍艦隊指揮部（下稱艦指部）一名邱姓中士，周四（26日）下午在泳池進行水底訓練時遇溺，救起後一度無呼吸心跳，目前仍在深切治療病房接受搶救。

艦指部回應事件時稱，本屬水下作業大隊水械專長班受訓學員邱姓中士，周四下午於泳池進行綜合訓練評鑑期間被發現異常，由助教即時救上岸，並進行心肺復甦搶救。邱某其後由醫護人員送往台軍高雄總醫院左營分院，目前轉入深切病房接受治療。本部除將查明肇事原因，亦已指派專人向家屬說明，並協請醫院給予最好的治療。

據了解，負責海上救難、水中械彈處理專業的海軍水下作業大隊，是兩棲的支援部隊。學員必須通過陸上體能、海上長泳、徒手潛泳、水中裝備故障排除，以及綜合技能訓練等考驗。水下作業大隊下轄三個作業隊、水中械彈處理中隊以及深海作業組；其中，作業隊分別駐於左營、馬公、基隆等地，平日負責為各型船艦進行海底清理和檢修，並執行海難救助任務；水中械彈處理中隊則處理水中、水面與陸上未爆彈及爆炸品；深海作業組則專責人員培訓任務。