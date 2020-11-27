新聞時序：澳洲籲查疫源惹爭端　多種輸華產品受阻

中國是澳洲龍蝦最大的出口市場。（Getty Images圖片）

澳洲政府今年4月起，多次指控新冠病毒源自中國，呼籲國際社會針對疫情源頭展開獨立調查，自此與中國的貿易關係愈趨緊張。中國先後暫停向澳洲多間企業採購紅肉、大麥、原木等，並對澳洲大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅，現在再對澳洲部分葡萄酒徵收反傾銷保證金。

● 以下為中澳近期貿易爭議重要事件時序

4月12日：澳媒指，中國已暫停向4間澳洲屠宰場採購紅肉；中方否認是報復，指有關企業違反檢疫要求。

5月19日：中國商務部對澳洲進口的大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅，反傾銷稅率為73.6%，反補貼稅率為6.9%，徵收期限為5年。

8月18日：中國商務部宣布，對原產於澳洲的進口裝入兩升及以下容器的葡萄酒進行反傾銷立案調查。

8月31日：中國商務部再發布通知，對澳洲上述進口葡萄酒進行反補貼立案調查。

9月1日：中國海關總署公布，澳洲一間企業因多次在輸華大麥中，被檢出檢疫性有害生物，已撤銷其輸華大麥註冊登記資格，暫停相關進口。

10月11日：外媒指，中國國企及煉鋼廠都收到海關口頭通知，稱要禁止澳洲煤炭進口，即時生效。

10月16日：澳洲業界發聯合聲明，留意到中國當局不鼓勵當地紡紗廠使用澳洲棉花，正調查澳洲向中國出口棉花條件的變化。

10月30日：中國海關對進口活海鮮實施新的檢疫措施，影響進口時間，澳洲其後暫停對中國出口龍蝦。

11月6日：美媒消息指，中國下令貿易商停止購買及進口至少7類澳洲商品，包括煤炭、大麥、銅礦、糖、原木、葡萄酒和龍蝦。

11月11日：中國海關總署暫停入口所有來自澳洲維多利亞省的原木，原因是在多批相關貨物中發現有害的樹皮甲蟲。

11月27日：中國商務部宣布，針對原產於澳洲的進口裝入兩升及以下容器的葡萄酒實施臨時反傾銷措施，翌日起對上述葡萄酒徵收保證金，保證金比率介乎107.1%至212.1%。