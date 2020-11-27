新冠肺炎：內地要求加強冷鏈物流消毒　禁工人擅開箱

鑑於內地屢在進口冷凍食品包裝或環境中驗出新冠病毒，交通運輸部周五（27日）召開例行發布會，針對冷凍食品物流從業員印發消毒技術指南，要求注重加強冷凍食品消毒。當局亦要求碼頭搬運工人全程佩戴口罩，不得擅自開箱，或隨意打開冷凍食品包裝。

交通運輸部新聞發言人孫文劍在會上，講解進一步加強冷鏈物流渠道防疫的工作情況，指當局近日印發《公路、水路進口冷鏈食品物流新冠病毒防控和消毒技術指南》，同時在鐵路、民航、郵政領域，要求國家鐵路局、中國民航局、國家郵政局參照該指南的有關要求進一步部署落實措施。

孫文劍提出疫情防控主要是把好4道關，其一是加強從業人員防護，特別是裝卸來自疫情發生地區的進口冷凍食品時，指導碼頭作業人員在搬運貨物時戴好口罩，避免貨物緊貼臉部、手觸摸口鼻，不得擅自開箱或隨意打開冷凍食品包裝，防止接觸到病毒。

其次要嚴格消毒運輸工具；並落實信息登記制度，不得承運沒法提供進貨來源的進口冷凍食品；同時做好突發事件的應急處置，一旦檢出新冠病毒要迅速啟動應急預案，採取切斷傳播途徑、隔離密切接觸者等措施。