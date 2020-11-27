大學黨委書記以死控訴校長　調查組：指控與事實不符

四川成都大學黨委書記毛洪濤，早前在社交網站發布「絕筆書」控訴，稱遭校長王清遠「利益集團強烈排擠與鬥爭」後溺亡，事件引發輿論廣泛關注。成都市聯合調查組周五（27日）公布調查結果，指已證實毛的死亡不涉刑事成分。另外，調查組指他在絕筆書的多項指控缺乏事實根據，經法醫及心理學專家鑑定，評估相信毛因自我要求過高，焦慮情緒日益加重，最終採取極端行為。

報告指，由於毛洪濤的家屬、同事和學生，在接受調查期間反映毛生前身心健康存在異常狀況，市政府遂決定成立醫學專家組，對其健康狀態進行專業醫學評估。評估認為，毛長期在工作上自我要求高，出現明顯身心疲憊狀態，其自我預期與心理感受落差大。缺乏專業醫療幫助下，毛的焦慮情緒加重，並決定輕生。

針對毛在微信朋友圈發布的「絕筆信」上的多項指控，包括其指出校長王清遠「連續擠壓三任黨委書記」、「拉幫結派、排斥異己、獨斷專行」、「建立利益集團和獨立王國」、「營私舞弊、中飽私囊、無視群眾利益」等，聯合調查組已調取成都市委巡察組去年6月至7月期間對成都大學黨委的巡察報告、大學黨委常委會紀錄43份、校長辦公會紀錄54份，以及與大學前三任黨委書記和現任領導成員、中層幹部、教職工代表等316人展開個別談話，發現毛的控訴缺乏事實根據，與調查談話反映情況出入較大。