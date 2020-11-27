曾就涉港議題批華　紐外長稱與華關係足夠承受分歧

新西蘭外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）日前對全國人大常委會通過有關香港立法會議員資格的決定表達嚴重關切，引起中方不滿。她周三（25日）接受美聯社訪問，指中國與新西蘭的關係成熟，足以容忍如此分歧。惟內媒形容，她此言是試圖為其干涉中國內政的行為辯解。

新上任的馬胡塔是新西蘭首位女外長，臉上仍保留原住民毛利族女性的紋身。美聯社周四（26日）刊出馬胡塔的訪問，談及她本月初聯同國際情報分享聯盟「五眼聯盟」另外4個成員國的外長發表聯合聲明，批評香港4名泛民主派人士被取消立法會議員資格一事。她表示，決定簽署該聲明前已與總理阿德恩討論，並覺得新西蘭跟隨其他國家的腳步是一個「很自然的進程」。

馬胡塔表示，中國與新西蘭之間的關係已經「足夠成熟，可以承受這樣的分歧」。報道指，她此舉或會令她更難在日益自信的中國，與好戰的美國之間找到合適的平衡點。馬胡塔則表示，目前希望集中精力與新西蘭周邊的太平洋島國建立良好關係，即使新冠疫情令她沒法親自到訪，亦要透過視像會議展開外交工作。

另外，新西蘭新一屆國會周三宣誓上任，屬新西蘭行動黨（ACT New Zealand）的白人議員麥道爾（James Samuel McDowall）以廣東話宣誓，引起港人關注。他稱：「本人麥道爾真誠發誓，定當依據法律，對女王陛下伊利沙伯二世及其繼承及繼位人效忠，並會盡忠職守。願上帝助我。」他其後在Facebook解釋，此舉是為了向另一半家庭致敬，但沒有詳細說明原因。