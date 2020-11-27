工信部點名批評　百度等大企業APP有問題

北京周五（27日）召開全國APP（應用程式）個人信息保護監管會，工信部信息通信管理局副局長魯春從表示，部分大企業APP存在思想漠視、僥倖心理、技術對抗的問題，包括由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度旗下20多款APP。

魯春從表示，除了百度外，工信部也對阿里巴巴40多款、字節跳動30多款、騰訊30多款、網易10多款、小米10多款用戶下載量大、使用率高的APP重點檢測，發現存在問題。他指部分企業的APP被有關部門多次督促整改，卻沒有吸取教訓，思想漠視，導致旗下產品依然不斷發生類似違規行為。

魯春從批評，部分企業存在闖關的僥倖心理，遇到問題僅由技術人員把關，不深入調查及找出問題的原因，問題根本反應不到企業管理層中；甚至有關部門根本見不到企業的管理層，而管理層又互相推諉，沒有擺脫過關的思維模式。

此外，部分企業見其他企業的APP也存在問題，就故意推諉，或以用戶數量巨大為由拖延整改；甚至有些企業的APP將一些原本已被督促整改的問題，在版本更新後，把已經整改過的問題又改回去，魯春從直斥性質嚴重、行為惡劣。

工信部副部長劉烈宏要求企業家及企業負責人，為旗下侵犯用戶權益的APP負上總責任，明確責任人及壓實責任，特別是權衡商業利益和用戶權益時，要做出正確的選擇，不能因小失大。遭點名批評的企業則暫未回應。