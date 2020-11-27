誤入浴室撞正領導沖涼　女清潔工遭扣薪6成

浙江某大廈女清潔工近日誤入男浴室，並撞見領導正在洗澡，因而被物業管理公司罰款2,000元（人民幣，下同‧約港元2,400港元），事件在網上引發嘩然。據指，女清潔工月入僅3,400元（約港元4,000港元），罰款相當於其月薪近6成，不少人因而認為處罰過重。

事件發生於周一（23日）中午，當時大廈清潔工張大姐前往4樓的男浴室拿清潔工具，卻沒想到有人在洗澡。由於她當時沒聽到浴室傳出水聲，於是未有敲門便進入浴室。誰知當她拿起水桶準備離開時，一名男子卻大叫：「你進來怎麼不敲門呢？」張大姐這時才發現浴室內有人在洗澡。

張大姐事後告訴記者，她當時低着頭進入浴室，保證自己甚麼也沒看到。她又稱，該男子當時沒關上浴室格的門，對方應該是從玻璃看到張大姐的身影。張大姐當時已第一時間道歉並離開現場，誰知事後物業管理公司竟對她罰款。張大姐的兒子表示，母親承認做錯事，但質疑物業管理公司的處罰太苛刻。張大姐和兒子曾向物業管理公司了解處罰的標準，但對方僅回覆是「你（張大姐）犯的錯誤太嚴重了」。

物業管理公司的陳姓女經理接受內媒採訪時表示，處罰是按照公司與員工簽訂的考核制度釐訂。雙方開會時也有提到，張大姐也在文件上簽名確認。 陳經理表示，這個錯誤的情況比較嚴重，因為當時有部長在浴室內洗澡。張大姐要是想留下來，就得接受處罰。後經媒體報道和記者調解下，物業管理公司最後將罰款減至1,200元（約1,400港元），張大姐亦表示接受。