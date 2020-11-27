兩省市同申2032年奧運 或隔24年再由中國主辦

內媒周五（27日）報道，四川省政府近日公布《四川省體育局對政協四川省第十二屆委員會第三次會議第0364號提案答覆的函》（下稱答覆函），當中顯示，為提升成都和重慶兩地體育的國際影響力和全球競爭力，四川省及重慶市將共同申辦2032年奧運會，爭取繼2008年北京奧運後，時隔24年後再由中國主辦夏季奧運會。

答覆函指出，四川及重慶在體育賽事方面早有合作基礎，而目前四川已成功舉辦2020年中國羽毛球超級聯賽、成渝雙城田徑對抗賽等體育賽事，並確定將舉辦2020至2021賽季中國女子籃球聯賽、2020年中國網球巡迴賽總決賽等國內高水平賽事。另外，成都市體育局與重慶市體育局早前亦簽署了《川渝地區體育公共服務融合發展框架協議》和《雙城聯動共推體育融合發展合作協議》，全力打造「世界賽事名城」。

四川成都市近年也持續主辦國際體育賽事，如2021年世界大學生夏季運動會和2025年世界運動會均將陸續在當地舉辦。成都市體育局早前發布《成都市世界賽事名城「十四五」發展規劃（徵求意見稿）》，當中提到成都將積極探索申辦2030年夏季青年奧運會、2032年夏季奧運會等大型綜合性體育賽事的可行性。答覆函公開後，有體育局官員表示，川渝兩地將共同努力爭取主辦奧運會。