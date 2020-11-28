蛋殼公寓陷債務危機　逾百苦主聚政府門外維權

內地代收租中介機構「蛋殼公寓」近日疑現債務危機，連日來大批租戶、房東及受僱員工維權討債。內地網民透露，湖北武漢市逾百名受害的前員工、租戶及房東周四（27日）聚集在市政府門外抗議，要求當局介入。另網傳短片顯示，有房東因無法透過「蛋殼公寓」收租，竟試圖把女租客趕走，結果女租客持刀頑抗。

從網傳照片可見，數以百計受害的前員工、租戶及房東，周四聚集在礄口區市政府門外示威，其中有前員工欲追討拖欠兩個月的薪金，有租客希望退租解約，房東則希望取回租金。大批警員到場維持秩序，期間未有發生衝突。

除了聯合聲討蛋殼公寓外，也有個別租客與房東發生爭執。網上流傳一段短片顯示，上海市一名房東疑因無法從「蛋殼公寓」取回租金，竟試圖驅趕租客，期間女租客情緒激動，一度手持生果刀指嚇房東，並據理力爭，惟片段最終交代事件如何解決。

與此同時，網上接連有租客申訴，稱早已一次性把整年房租付給蛋殼公寓，惟因房東無法取款，竟以斷水斷電等方式，試圖強逼租客離開。對此，有網民呼籲，房東和租客都是受害者，「不要苦苦相逼」。

內地官媒則發表評論文章，指為彌補虧空、維持企業運轉，一些運營商強迫或誘導租客大量使用「租金貸」，讓金融機構一次性付清租期內所有租金，卻讓租客背上貸款；對房東則採取月付方式；此營運模式最終泡沫爆破，如同一頭闖入房間的「灰犀牛」橫衝直撞，社會危害性極大，當局是時候「該好好管管了」。