爆「狗吃狗」慘劇逾月未改善　狗場再遭罰款

台灣嘉義縣新港鄉一個狗場早前被揭飼養環境不佳，驚現「狗吃狗」慘劇，蔡姓場主被當地家畜疾病防治所依《動保法》移送法辦，當局同時派員督導狗場整改。惟家畜所及後多次派員檢查，發現狗場狀況仍未改善，決定再罰款8.9萬元新台幣（約2.5萬港元）。

家畜所長林珮如指出，蔡姓場主今年10月被民眾舉報，當局派員稽查時，他曾承諾兩個月內改善，惟兩日後發現「狗吃狗」慘劇，當局遂依違反《動物保護法》函送法辦，並持續派員到場督導；雖然狗場犬隻目前狀況尚算健康，但有犬隻未規定絕育、未完成寵物登記，或未接種狂犬病疫苗等，故決定依例罰款。

據了解，該狗場成立於2017年，目前飼養約100隻犬貓，以部分籠飼部分放養的方式飼養，並把一部分場地借給愛護動物義工作收留犬隻之用。當局要求狗場積極改善環境，蔡姓場主則表示，預計會將狗場委託他人經營飼養，目前已完成初步洽談。

林珮如強調，雖然蔡姓場主聲稱將委託他人經營，但迄今仍未明確，基於保護動物原則，當局會持續加強督導蔡姓場主改善，查有違法將持續開罰，未來則會輔導狗場合法化，以維動物福祉。