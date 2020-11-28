「小馬雲」爆紅後被帶走照顧　輟學近一年疑淪搖錢樹

4年前，家住江西吉安市永豐縣石馬鎮的男孩范小勤年僅8歲，卻因長相酷似阿里巴巴集團始創人馬雲而爆紅，更被封為「小馬雲」。由於小勤家境貧困，范家發無力照顧，只好讓某公司老闆劉長江把兒子帶走，希望讓小勤得到更好的生活。惟小勤被帶走後，未好好讀書，反而成為網紅拍片賺錢，近日甚至未有回校，范家發多番聯繫劉長江不果，完全失去兒子的消息。

范家發以務農維生，因早年被毒蛇咬傷而截肢，目前只剩一條左腿，而妻子智力低下，無法照顧小勤。雖然小勤在2016年爆紅，受到輿論關注，惟未有實質改善其生活。翌年，劉長江便找上范家發，承諾資助小勤到河北石家莊市讀書生活，並安排保母王雲輝照顧，范長發便同意劉把兒子接走。同年9月，年僅9歲的小勤入讀南栗小學一年級，其生活質素亦大為改善，不但住在學校附近最貴的社區，屋內有電視、空調，且由王雲輝貼身照顧。

在范的眼中，劉長江是「貴人」，不但協助他照顧小勤，且多次幫他裝修房子，甚至拿錢補貼，惟小勤被接走後，與家人見面機會也隨之大減，只能過年時見上10多天。范平常只能每隔數月致電王雲輝，了解兒子的狀況，並與兒子對話。

今年新冠肺炎疫情爆發後，校方發現小勤未有上網課，遂通過當地教育局致函永豐縣教育局，告知了范家發這個情況。10月下旬，范得知兒子未有回校後，致電王雲輝查詢，對方卻稱小勤身體不好，擔心學校附近有疫情，遂未有送他回校。范起初未有為意，惟直至現在，小勤仍未回校上課，范多番聯繫王、劉不果，遂向媒體反映。

與此同時，關於「小馬雲」的短片，卻每天在網上更新，單在抖音上已有4個相關帳號，分別為「小馬總美食」、「小馬雲保母」、「小馬雲生活記錄」和「小馬雲總裁」，粉絲從幾萬到幾十萬不等，內容多為王雲輝陪小勤的生活日常，近期直播顯示，他們曾前往山東日照市和廣東佛山市。

雖然網上傳言小勤爆紅後，范家發曾收到各種捐款，惟范解釋，他至今只有8萬元人民幣（約9.6萬港元）存款，且全部是小勤賺回來，他只是幫兒子存起來，未料兒子上學後，未有好好讀書，反而經常被帶去參加活動、節目，做直播。范家發目前只能把希望寄託在劉長江身上，他至今仍記得，劉接走小勤時曾表示，如小勤考上大學，會一直供他讀完大學，考不上就聘請他工作，惟目前這希望似乎變得更加飄渺。