深圳婦健身遭鹹豬手　教練：你也可摸我

家住廣東深圳的何女士本月中到健身室鍛煉期間，遭健身教練「鹹豬手」非禮。何女士當場質問對方，該教練竟辯稱可讓她摸。何女士事後向健身室投訴並要求退回健身費用，對方最初表示教練在健身室屬自行經營，認為與健身室無關。直至媒體介入，健身室才退回款項並道歉。

事發於本月16日，何女士當日到健身室鍛煉後，健身教練以替她放鬆為由，趁機用手摸其胸部。當何女士斥責教練時，對方竟解開衣服稱也可讓她摸其胸。何女士隨即報警並在健身室外等候警員，而該教練離開時，聲稱與何女士是朋友，想不到對方會這麼大反應。最終該教練被處罰行政拘留10天。

何女士事後在網上公開遭遇，有自稱是健身室負責人聯絡她希望協商解決。何女士稱被騷擾後不敢再回健身室，但以6,900元人民幣（約8,200港元）辦理的季票卻還剩20多天，故希望健身室可退款，並公開道歉。該負責人起初嘗試撇清和健身教練的關係，又將健身室比喻網購平台，教練是在平台上自行營運，出了問題與健身室無關，並遊說何女士待教練獲釋後，讓他道歉和賠償。

後來何女士聯絡內媒記者，並到健身室找負責人理論，這時該負責人才承認事件中健身室確實有錯，並同意給何女士退款和公開道歉。該負責人又稱，對教練的行為感到慚愧，將加強員工培訓，避免發生同類事件，又承諾將來設立公開投訴電話，客戶如對健身室不滿，可直接致電總部投訴。對於該負責人的處理方法，何女士夫婦表示接受。