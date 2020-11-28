高中生買農藥服下身亡　店主賠逾7萬人民幣

四川廣安市16歲高中生小楊（化名），早前因家庭不睦，服下農藥自殺身亡，家屬事後向賣出農藥的雜貨店追究，並告上法庭。中國裁判文書網周四（26日）公布二審判決，馬姓店主須為小楊的死承擔部分責任，向對方家屬賠償7.5萬餘元人民幣（約8.84萬港元），駁回店主上訴。

小楊是一名留守少年，父母在他7歲時離婚，在外打工。小楊則跟隨爺爺奶奶，在岳池縣九龍鎮城鎮居住生活。2019年9月24日，小楊買下一瓶農藥並在社交網站發文，稱「我討厭這個家，討厭這個環境，我走了」。隨後當着同學面前喝下整瓶農藥，並出現嘔吐症狀；期間小楊掏出手機撥打電話，連說多句「對不起」。

小楊立即被送院搶救，醫生研判為「急性重度農藥中毒」，延至6日後不治。今年5月，小楊父母狀告涉事店主馬男，要求賠償醫療費、死亡賠償金等費用，合共76萬餘元人民幣（約90萬港元）。根據法例，任何人禁止向未成年人出售具毒性物品。據馬男供稱，當日賣出農藥時有向小楊要求出示身份證，惟對方表示沒帶，又稱自己已滿19歲，馬男見其身材高大，未疑有詐。

法院審理認為，馬男未按規定檢查小楊的身份證，屬未切實履行義務，因過失侵害了未成年人的受保護權，負有一定民事責任。農藥非普通商品，店主應售賣時應更加審慎注意。