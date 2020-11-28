醉酒毆打妻子後覺得不解氣　狠夫竟再潑汽油並燃點

內地傳媒周五（28日）披露一宗恐怖家暴案件，河北張家口市陽原縣53歲女子祁俊芳，早前被醉酒的馬姓丈夫毆打後，丈夫竟覺得不解氣，又向祁身上潑灑汽油並燃點，致其重度燒傷。事後，祁被送到解放軍陸軍第81集團軍醫院搶救，至今未脫離危險期，其丈夫則被警方刑事拘留。

事發於上月8日晚上7時許，祁的兒子馬曉楠透露，母親剛準備休息，繼父喝酒後從外面回來，並與母親發生爭執；期間，繼父把母親打傷後，覺得不解氣，又找來一桶汽油潑向母親，隨即拿出打火機點燃，母親迅速變成火人。祁俊芳的診斷證明顯示，她全身多處出現二級或三級燒傷、低血容量性休克、呼吸道燒傷。祁已接受首次手術，惟因傷口受感染，至今未脫離危險期，時而清醒時而昏睡。

馬曉楠續指，自己原姓劉，後來母親改嫁後，便隨繼父的姓。起初，繼父對母親甚好，後來染上酒癮後，變得愈來愈暴躁。繼父與母親經常吵架，繼父每次都會動手打人，且「看見什麽就拿什麽打」，母親之所以默默忍受，全因想為他儲錢娶媳婦，「頂多去某個親戚家住幾天，之後就又會回去和繼父一起做豆腐、賣豆腐生活」。

事發後，馬曉楠與妻子一直照顧母親，惟因涉及第三方故意傷害，因此不能透過醫保報銷，只能全額支付醫藥費。目前，馬已向親友舉債40多萬元（人民幣，下同，約47萬港元），惟醫生預料後續治療仍需50萬元（約59萬港元），他希望透過媒體曝光事件，向善心人士請求幫助。