教授欺壓學生致死獲恢復招生資格　數千學生聯署成功阻止

湖北武漢理工大學研究生陶崇園前年跳樓自殺亡，家屬揭他長期遭導師王攀教授精神壓迫，或因此輕生。王攀事後被暫停招收及審核研究生資格。惟近日校方準備恢復他的招生資格，被校內學生反對。迫於輿論壓力，校方周五（27日）晚通報，決定不通過王攀的碩士研究生收生資格。

武漢理工大學官網上周五（20日）發布《關於學校2020年通過博士、碩士研究生招生資格審核的教師名單公示》，王攀位列碩士研究生招生資格審核教師名單之中。消息傳開後，引來校內學生不滿，校方周三（25日）強調公示並非最終名單，但未能平息眾怒。

同日，有學生製作公開網站，呼籲社會公眾、校內學生及教職員以實名簽署聯名信的形式，抵制王攀恢復研究生招生資格，要求永久禁止王攀的招生資格。截至周四（26日）晚上7時40分，已有3,361人簽署，並於翌日上交學校相關部門。校方遂於當晚通報撤銷王攀的碩士研究生收生資格。

校方的做法惹來網民批評，「還不是輿論上來之後才撤下去的，賤不賤？」、「如果沒人去反對，他就可以繼續當導師，學校沒有是非判斷嗎？」、「王攀違反師德師風，應該清除出教師隊伍」、「希望能以學生為本」。

王攀被指長期欺壓學生陶崇園，時常命令他為自己做私人工作，如送飯、買車票，並干預他出國讀書、找工作等，更曾要求對方叫自己做「爸爸」。王曾因與陶畢業去向存有分歧，以「道德水準已滑落到相對寬容的道德底線附近」理由，將陶從學院研究所開除。