涉嫌受賄犯罪　省檢察院副檢察長被雙開

青海省人民檢察院前黨組副書記、副檢察長賈小剛，因嚴重職務違法、涉嫌受賄犯罪，周六（28日）被雙開（開除黨籍及公職）。賈小剛曾在最高檢工作25年。

賈小剛今年7月受查，官方通報，經查，賈小剛違規接受私營企業主禮品和提供的服務、不按要求報告個人去向、搞權色交易、享受「管家式」服務，更收受他人巨額錢財，為他人謀利益，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，被予以雙開，收繳其違紀違法所得，移送檢察機關審查起訴，所涉財物隨案移送。

現年53歲的賈小剛擁北大法律學系碩士學位，1994年畢業後就加入最高檢工作直至2019年，期間曾擔任民事行政檢察廳正科級幹部、副處級幹部、民事檢察處處長等，2007年10月任民事行政檢察廳副廳長。

2018年12月，最高檢改革內設機構，重新調整組建10個檢察業務機構，按數序統一命名，分別為第一至第十檢察廳。賈小剛出任第六檢察廳（也可稱民事檢察廳）副廳長。2019年2月，賈小剛從二級高級檢察官升為一級高級檢察官，一個月後空降青海省。賈小剛在受查消息公布前，曾出席多個公開活動。