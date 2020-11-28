澳智庫稱新疆建有380拘留中心　華駁斥為不實報道

澳洲智庫近日公布「新疆數據項目」報告，指出當地出現380個類似「拘留中心」的高設防監獄式設施。新疆維吾爾自治區政府周五（27日）召開記者會，指報告中的「拘留中心」，其實是安老院、學校等民事設施，批評報告不實。

據澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，下稱ASPI）的報告中指，智庫收集了新疆當地的拘留營數據庫、地圖和衞星照片，經分析發現當地新建了380個拘留中心，引起關注。

自治區新聞辦發言人伊力江·阿那依提指出，西方有關智庫利用所謂「衞星圖像」研究新疆問題，並作出各種「聳人聽聞」的推斷，這完全是故弄玄虛、混淆視聽的伎倆；他批評ASPI長期堅持反華立場，就新疆等問題編造不實報道抹黑、詆毀中國。

伊力江·阿那依提強調ASPI將擁有外牆的建築，都視為「拘留中心」，但其實照片中不乏行政機關的辦公大樓、安老院和物流園等。他重申，當地歡迎所有秉持客觀公正立場的外國人士參訪，以了解真實的新疆。

中國外交部發言人趙立堅周五表示，澳洲媒體近日披露ASPI曾接收美國國務院資助，更把全部資金用於反華項目。趙指出，這家研究所是在搞學術研究，還是在散播謊言和虛假訊息，世人已看得一清二楚，更指「無論這家所謂的研究所如何賣力表演，都會自取其辱，成為國際社會的笑柄」。