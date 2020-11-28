AIT處長：對台軍售屬美跨黨派共識　料新政府將會維持

美國在台協會台北辦事處處長酈英傑周六（28日）表示，對台灣軍售是美國跨黨派達成的共識，亦是美方履行《台灣關係法》承諾的一部分，他認為美國新一屆政府將會持續此模式。另外，酈認為日前落幕的「台美經濟繁榮夥伴對話」，為兩地將來的合作建立基礎，他稱美台均意識到重組供應鏈的重要性，雙方會加強合作，避免大陸為達到自身政治目的，挾持全球供應鏈。

酈英傑周六發表演說，當中談到美國與台灣在抗疫、經濟、安全、科技等領域的合作，他直言台灣已被視為2020年美國軍售的最大客戶，今年度的軍售項目更創下台灣史上最大筆軍購費用的紀錄。資料顯示，截至今年11月3日，美方在本年已先後5次對台軍售，涉及金額達55.7億美元（約430億港元）。

他又提到疫情讓網絡使用更加頻繁，而5G網絡系統也面臨專制政權的威脅，因此美國國務卿篷佩奧，在今年4月提出「淨網」計劃，排除所有不可信賴通訊商設備。酈指出美方對台灣是淨網計劃的一員表示高興，當地有5家電信商都獲得了美國國務院的認可。他亦稱，台灣一直以設定「雙語地區」為目標，令美台雙方擁有相同願景。酈在發言中，指世界一些經濟體，「濫用優勢，違反法規」，暗批大陸假藉合作名義，從中竊取新創技術。因此台美需要重組供應鏈的重要性，以應對大陸威脅。

另外，美國國務院政策規劃辦公室主任伯科維茨（Peter Berkowitz）日前接受媒體訪問表示，美國國務院和國防部一直以來都在思考如何協助自由與民主地區的盟友，雖然他雖沒有做出明確的防務承諾，但他強調「保護台灣的自由與獨立是美方的當務之急」。