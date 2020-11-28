涉貪污國有資產逾7億人民幣　惡勢力集團首腦被判死緩

北京市第二中級人民法院，周五（27日）就一宗惡勢力犯罪集團系列案，作出一審判決。案中主謀何波涉勾結國家機關人員，貪污國有資產共計7.68億元人民幣（約9.15億港元），被法院以貪污罪、行賄罪等9項罪名，判處其死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收全部個人財產。至於其餘6名集團成員，因犯貪污、合約詐騙等罪，而分別被判處1年7個月至18年有期徒刑，法院更責令何波等人退繳違法所得。

法院審理查明，何波與另外6名被告，在2008年至2019年間，以威脅手段在順義區建築工程等領域，多次實施違法犯罪活動，更欺壓百姓，擾亂經濟秩序，對當地造成極為惡劣的社會影響，更逐漸形成以何波為首要分子的惡勢力犯罪集團。該集團敲詐勒索他人財物，在建築工程領域串通投標，通過偽造證據、惡意製造違約、虛假訴訟等方式騙取個人和企業錢款。另外，勾結國家工作人員，貪污巨額國有資產，對民營企業、國有企業造成巨大的經濟損失。

法院認為，7名被告組成惡勢力犯罪集團，其行為分別構成貪污罪、行賄罪、敲詐勒索罪、合約詐騙罪、詐騙罪、虛假訴訟罪、串通投標罪等多項罪名，依法均應予以懲處，遂作出上述判決。