最高檢公布6正當防衞案例　要求保障強拆中受害者不受刑事處罰

最高人民檢察院周五（27日）發布6宗正當防衞不捕不訴典型案例，其中包括早年備受爭議的拆遷人員，非法侵入民居，對居民、及其妻子進行綑綁、壓制、毆打的過程中，反被屋主用刀刺傷的案件。最高檢指，因暴力拆遷引發的矛盾和衝突時有發生，要求司法機關要查明案件事實，弄清強拆是否依法合規正當，依法懲治犯罪、保障無辜的人不受刑事處罰。

通報指，事發於2017年的河北石家莊辛集市某城中村，當年10月1日凌晨2時，拆遷人員等8人，攜橡膠棒、鎬把、頭盔、防刺服、盾牌等工具，翻牆入到涉事單位，將屋主耿某華妻子摁住並架出院子，耿男亦被人圍毆，耿男被毆打期間用一把農用分苗刀，將3名強拆人員刺傷。

案發後，強拆人員被法院以故意毀壞財物罪被判刑，而耿男在2018年則被公安以涉嫌故意傷害罪立案、去年5月被辛集市檢察院以防衞過當逮捕，但同年經辛集市檢察院檢委會研究認為，耿男防衞行為沒有明顯超過必要限度，耿某華的行為屬於正當防衞，最終作出不批准逮捕決定。

最高檢指，此案不法侵害的主要目的是強拆，而耿夫婦在受到人身傷害的情況下被強制帶離現場。最高檢又指，面對非法暴力強拆，防衞人為保護自己和家人的人身安全和財產安全而阻止暴力拆遷的行為，符合正當防衞的前提條件，綜合不法侵害行為和防衞行為的性質、手段、強度、力量對比、所處環境等因素全面分析，防衞行為沒有明顯超過必要限度的，應當認定為正當防衞，依法不負刑事責任。