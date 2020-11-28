最大網絡平台傳銷案遭駁回上訴　沒收5215億元人民幣

中國裁判文書網近日公布PlusToken平台傳銷案的二審結果，江蘇鹽城中院駁回上訴，維持一審原判，依法沒收所得資金及收益超過5,215億元（人民幣，下同，約6,146億港元）；裁決書顯示，查封在案的以贓款購買房產17套、汽車3輛，依法予以拍賣，抵作退贓款，同樣被沒收上繳。

據悉，PlusToken平台成立於2018年5月，參與人員有200多萬人，層級關係多達3,292層，被稱為「幣圈第一大案」。江蘇省鹽城市中級法院今年9月22日一審該案，以組織、領導傳銷活動罪判處，分別判陳姓、丁姓、彭姓等16名被告2年至11年的有期徒刑，併處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法沒收上繳。

裁定書顯示，案件扣押的加密貨幣依法處理，所得資金及收益，以及其他凍結、扣押資金5067.91億元（約5,972億港元），均予以沒收上繳；案件涉及比特幣、比特現金、達世幣、狗狗幣、萊特幣、以太坊、柚子幣、瑞波等8種虛擬貨幣，鹽城市物價局價格認定中心以2018年5月至去年6月的最低價計算，上述8種虛擬貨幣折合達148億元（約174億港元）。

另外，中國首間外商獨資的貨幣經紀公司「上田八木貨幣經紀（中國）有限公司」在北京成立，公司籌備組負責人表示，日本母公司長期看好中國，有信心獲得成功。據悉，貨幣經紀公司是專門從事促進金融機構間資金融通和外匯交易等經紀服務，並從中收取佣金的非銀行金融機構。