黑惡團夥頻施酷刑強索賭債　獲市公安局副局長包庇

主腦董憶在緬甸被緝拿歸案。

四川雅安市一黑惡團夥涉強迫他人吞下魚鈎，再反覆拉扯其胃裏的漁線，以酷刑折磨受害人。中共中央政法委周日（29日）公布，主腦董憶日前已被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身、沒收個人全部財產，其餘骨幹成員獲最高25年有期徒刑不等。同案更查出市公安局副局長卓義才涉充當「保護傘」包庇，其早前已被雙開（開除黨籍及公職）。

案情指，董憶自2008年起籠絡同鄉積犯等，招募45人形成黑社會性質犯罪組織。隨後多次通過酷刑威脅他人，以強索賭債、徵收高額利息、搶劫等方式非法獲利逾1億（人民幣，下同，約1.17億港元）；又通過抽頭漁利等方式，直接獲取2,500餘萬元（約2,950萬港元）。

警方深挖更發現，時任雅安市公安局常務副局長的卓義才，曾利用職權和職務影響，為董憶等人逃避當局查禁，在屬下警員查案時多次打探進展並暗示關照，從中受賄。卓更通過協調、隱瞞證據，幫助董憶的公司在一宗探礦權轉讓糾紛中勝訴。

專案組輾轉7省21市，遠赴泰國、老撾、緬甸金三角地區等地，最終去年在緬甸將董憶緝拿歸案，該團夥所有成員隨後也被逮捕。截至目前，當局已查處同案10名公職人員，因涉黑涉惡腐敗和充當「保護傘」，已移送檢察機關依法審查起訴。