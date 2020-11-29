傳美國明年對台軍售52億美元　台國防部否認

美國政府今年下半年宣布對台軍售多達5次，美國在台協會（AIT）處長酈英傑上周六（28日）表示，明年還有一筆52億美元（約405.6億港元）對台軍售已經通知國會。台灣有軍事專家分析，可能是先前尚未正式公告批准的智慧型水雷、陸軍「銳霆專案」計劃採購100輛M109A6自走炮等軍備。惟台灣的國防部周日（29日）否認有此軍售案。

酈英傑當日公開演講時表示，這些軍購案對台灣都很重要，將協助台灣發展不對稱戰力。台灣今年對美總軍購費累計55.8億美元（約435億港元），包括MK48魚雷MQ9B「海上衞士」無人機等。

台灣有軍事專家表示，除上述預測的軍備外，明年美對台軍售可能加上其他彈藥與零件等。該專家續稱，酈英傑身為美國務院常任文官，在公開場合提及尚未正式宣布的對台軍售案，可能代表「台美軍事合作不會因為政黨輪替改變」，預期下屆政府將繼續對台出售防衞性武器，提升其戰力。

台國防部周日表示，有台媒報道稱，台灣是美軍售最大買家，台今年人均負擔1.45萬元新台幣（約4,000港元）；強調明年並無規劃新增對美提出52億美元的重大軍購項目。美國依據「台灣關係法」及「六項保證」，對台售防衞性武器，有助於強化台整體戰力，確保台海及印太區域的和平與穩定；台國防部表示感謝。