「啤酒大王」聽障手術後腦死　家屬索賠2100萬人民幣

有「啤酒大王」之稱的湖北知名企業家、金龍泉啤酒創始人李大紅，近日在海南的醫院接受聽障手術後，出現併發症引致腦死亡，死前稱「我又上當了，受騙了。」家屬質疑院方醫療失當，索賠2,100萬元人民幣（約2,470萬港元）；院方則表示遭對方威脅，雙方正在談判。

家屬許先生表示，69歲的李大紅於今年9月17日，到海南博鰲超級醫院接受右耳神經瘤切除手術，並植入人工耳蝸。術後，李出現頭疼、頭暈、噴射性嘔吐並昏迷，經診斷由顱內血腫、顱內高壓引起。院方立即搶救，切除李大紅部分小腦，但效果仍然甚微，遂安排轉送海南301解放軍總醫院。

李大紅延至本月10日被宣布腦死亡，據內媒報道，他清醒時說的最後一句話是「我又上當了，受騙了」，家屬隨即向院方提出多項質疑，包括病歷上同一醫生出現兩種簽名字迹；李大紅被標註「患兒」、「先天性耳聾」，與事實不符；患者術後出現高血壓等狀況，但降壓藥物在50多分鐘後才送到。

醫院上周五（27日）回應，稱降壓藥並非深切治療部的常備藥，故運到需時；字迹和標註屬低級錯誤，但無傷大雅。院方已表示願意給予賠償，惟雙方在金額上未達成一致。目前，醫院及家屬正等待第三方醫療機構鑑定，研判意外責任誰屬。