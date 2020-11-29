網民淘寶買威士忌大讚好飲　遭揭發疑購入假酒

網民在淘寶購入威士忌，惟跟原裝正貨（小圖）的樣品照多了「E」字。

內地、香港、台灣均有不少民眾，透過網購平台購買心儀物品，惟出現不少貨不對辦的情況。有網民近日在社交平台分享其網購經歷，指早前經天貓淘寶訂購了兩支威士忌，更大讚味道不俗並分享有關圖片。但有網民發現，相片中的威士忌與原裝正貨相比，包裝上的酒名多了一個「E」字，令人質疑發文者購入及飲用了「假酒」。

該名網民在Facebook群組「淘寶開心share」分享有關照片，指自己從淘寶訂購了相中的威士忌，試飲後表示味道不錯，可供日後家中開派對時飲用，更可節省成本。

惟另有網民發現，威士忌包裝上的品牌名下，其「Whiskey」字樣與原裝正品相比多了1個「E」字，質疑發文者買到假酒。但亦有網民指出，不同地方出品的威士忌，會分別使用「Whisky」或「Whiskey」；惟經熱心網民上網查證後，發現該酒的與品牌包裝則沒有「E」字。

事件引起網民熱議，質疑商品的可靠程度，網民直言「真係勇敢，酒都淘」、「酒唔喺香港買都好特別下」、「送畀我都唔飲」、「竟然有人夠膽係淘寶買酒」、「個肝做咗咩事要咁對佢？」。