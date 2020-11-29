海南恐淪「封閉自貿區」　專家籲開放市場與國際接軌

內地經濟學家、復旦大學EMBA經濟學課程教授華民，近日發表有關「海南自貿區」的評論文章。他指出，海南由古至今都是一個離岸孤島，既沒有地理優勢，亦難以在國際市場上找到、發揮其定位功能。他建議，有關部門應建立一個與國際全面接軌的、真正意義上的「自由貿易港」，海南必須全面開放市場才能得到國際的認同，發展其潛在優勢；否則，只會淪為「封閉自貿區」。

華民發表題為「海南隨想：自由貿易港賦能」的文章，提到自2013年上海成立中國首個自貿區以來，國內目前幾十個自貿區大都搞錯發展方向。他認為，自貿區的基本任務，是推進投資與貿易的自由化，其演化路徑可從負面清單到自由進入、再到零關稅、零壁壘和零補貼的貿易自由化等，透過改革開放為「貿易戰」解鎖注入新動力。但大部分自貿區並未沿上述方向發展，反而變成以「內資」、「內貿」為主的「自我貿易區」，背離國家設立自貿區的初衷。

華民認為，海南自貿區獲得中央充分授權，只要發展方向正確，便可建設成為中國第一個真正的自貿港。海南目前應先確立對自貿區的正確認知，包括以通過改革與開放的互動，實現經濟可持續增長，成為一個發達的工業化國家。當中必須遵循以下基本原則，包括不作金融交易；不搞房地產；不推產業政策；不能自我封閉，禁止過多的內貿產業或非貿易產業進入；充分利用中央授權創造「政策比較優勢」，以全面系統改革創造「制度比較優勢」，才可藉此把海南、以及中國的改革開放推向新的發展階段。

從國際層面分析，華民表示據海南目前的資源和產業禀賦，難以在「世界避稅天堂」、國際航運和物流中心等找到適合自己的功能定位，反而須根據國際國內經濟形勢的變化，以自身發展需要「量身定制」。他認為，海南的土地和地理位置依賴程度較低，而且廣義服務業門類眾多，從國內貿易自由化發展的現狀分析，海南若定位於「國際服務貿易中心」，不但可推進國際的服務貿易自由化發展，更可解決國內服務貿易自由化一直裹足不前的發展瓶頸。