印度再禁中資App　中國投資者血本無歸

中印邊境早前爆發衝突後，印度政府目前已宣布該國用戶下載禁止220款中資流動應用程式（App），禁令導致中國科技公司被迫退出印度市場，有中國杭州的投資者無奈指投資損失慘重，直指中國政府幾乎幫不上任何忙。

李嘉倫是銷售廉價時尚和家居用品的「Club Factory」App老闆，他上周四（26日）接受英國《金融時報》訪問，表示已接受了遭永遠擋在印度市場門外的命運。他去年從投資者籌集了1億美元（約7.8億港元）擴展印度市場，當時「Club Factory」在印度的下載排行榜上排名第一，有望實現盈利。

李嘉倫指，「Club Factory」恢復營運時間未明，但他的生意已確定會損失大部分投資成本，公司團隊為止蝕，已轉軚在歐洲和美國開發新App。李嘉倫表示：「如果在一個國家我的投資可能會變成零，我為甚麼要在這個國家投資？」又指「今天遭殃的是中國的應用，明天可能是美國的應用。」

自今年6月29和9月2日，印度政府已根據資訊科技法第69A條，分別禁止59款和118款中資App，包括影片分享平台抖音海外版TikTok、微信、微博等，上周二（24日）再禁止43款App，遭中方指控做法違背市場原則和世貿組織規則。