內地消費破40萬億人民幣　或成全球最大零售市場

第18屆中國改革論壇周日（29日）在北京舉行，國家發改委副主任連維良表示，2019年中國社會消費品零售總額，首次突破40萬億元人民幣（約47萬億港元），相比2015年增長42%以上；並即將超過美國，成為全球最大的消費品零售市場。

連維良表示，中國市場體系建設在近年取得巨大成就，國內市場不斷發展壯大，市場規模高速增長，消費快速升級，中國即將成為全球最大的消費品零售市場。此外，中國還擁有最多的中等收入群體、最大的製造業增加值、最多的網民數量，以及最多的世界500強企業數量。

他表示，中共十八大以來，產權制度改革持續深入，市場准入負面清單制度全面實施，清單事項由試點初期的328項，逐年壓縮到131項。他認為，只要充分發揮好超大規模市場優勢，通過5年左右的努力，深入實施高標準市場體系建設行動，可基本建成高標準市場體系。

中國國際經濟交流中心副理事長、國務院發展研究中心前副主任王一鳴則表示，2019年中國社會消費品零售總額近6萬億美元（約46.8萬億港元），與美國零售業體量規模僅相差2000億美元（約1.56萬億港元）左右，今年中國很大概率將超過美國成為全球最大的零售市場。