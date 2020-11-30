康巴藏族男網紅拒商業邀請　留家鄉擔任旅遊大使

四川甘孜藏族自治州理塘縣康巴藏族20歲男子扎西丁真，早前憑純真微笑和無邪眼神而在網上爆紅，更受商家垂青，紛紛邀請代言，近日更登上四川廣播電視台，擔任新聞頻道的嘉賓主持，以藏語播報新聞。惟丁真最終決定留在理塘縣簽約國企，為推廣家鄉出力。

丁真在網上爆紅後，其去向連日來受到各界關注，一時傳出他將參與選秀節目，一時又傳出將赴西藏生活，在微博上，「全國各地都在邀請丁真」的話題閱讀量已突破4.8億次，可謂風頭一時無兩。對此，理塘縣文旅體投資發展有限公司證實，丁真已與該公司簽約，成為正式員工。據報道，理塘文旅是理塘縣國資委下屬國有公司。

理塘文旅副總高曉平指出，丁真與理塘文旅一共簽訂了兩份合同，一份是勞務合同，另一份是代理合同。勞務合同規定他要為推廣理塘和甘孜的旅遊出力，月薪3,500元人民幣（約4,170港元），且包五險一金；至於代理合同則是由理塘文旅代理其著作權、肖像權等，惟理塘文旅不參與任何的分成，所有收入均交予丁真本人。

至於理塘文旅總經理杜冬則指出，丁真爆紅後，確實受到很多綜藝公司邀約，惟公司基於丁真本人意願，拒絕了所有邀約。他強調，丁真最自然的狀態是在家鄉，如把他帶到大城市，要麽是他失去原有的自信，要麽是助長他的虛榮。丁真將留在家鄉，為理塘擔任旅遊大使，同時學習包括漢語、辦公軟件等知識。