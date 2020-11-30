警破醫藥犯罪產業鏈　涉虛開發票逃稅15億人民幣

廣東廣州市警方周日（29日）通報，海珠區警方近日聯合廣州市稅務局第三稽查局，搗破一條由藥品生產廠家、代理商、「醫藥代表」及個別醫院、藥店人員組成的特大虛開醫藥行業增值稅專用發票犯罪產業鏈，拘捕包括39歲賴姓主腦在內的41名疑犯，初步查明涉案金額達到15億元（人民幣，下同，約17.9億港元）。

警方今年初發現廣東恒X藥業、廣東金X藥業等多間醫藥代理公司，疑以虛開增值稅專用發票手段逃稅，遂成立專案組展開調查。專案組兵分多路，分赴安徽、浙江、湖南、海南等地，歷時數個月，輾轉數十個城市鄉鎮，對數十間相關藥品廠家逐一調查。

過程中，警方還發現一個遊走於醫藥代理公司與醫院、藥店之間的特殊群體「醫藥代表」，他們類似於中介角色，與醫藥代理公司合作，以代理公司的名義向正規廠家採購藥品後，再通過「空殼公司」製造虛假交易，偽造轉帳記錄，開具增值稅發票的形式，將藥品價格推高2至3倍後，高價賣給醫院和藥店。

警方本月5日展開收網行動，在廣東、廣西、安徽等地同步收網，一舉拘捕41名疑犯，現場查扣增值稅專用發票、銀行卡、身份證等犯案工具。

經審訊，專案組查明，恒X藥業等5間醫藥代理公司，為填補「過票」產生的增值稅專用發票缺口，通過支付票面金額5%至10%的手續費，向不法分子購買「空殼公司」開具的增值稅專用發票約1.3萬份，涉及稅額約2.2億元（約2.6億港元），價稅合計約15億元。目前，疑犯均已被刑事拘留。案件正在進一步偵辦中。