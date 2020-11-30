槽罐車遭追撞致氣體洩漏　消防花5天4夜排清

山西呂梁市離石西高速收費廣場，近日發生3車相撞事故，其中一輛運載液化天然氣的大型槽罐車出現氣體洩漏。當地消防事後已封閉現場進行稀釋作業，起初預計需要7小時把氣體排清，未料有關作業持續了5天4夜，直至上周六（28日），槽罐車所載的22.4噸天然氣才被全部排空，險情才徹底排除。

事故發生於上周二（24日），一輛載煤重型貨車與一輛載運液化天然氣的槽罐車追撞，導致槽罐車發生天然氣洩漏，載煤貨車有一人被困。據槽罐車司機介紹，該車載有大量天然氣，一旦遇明火便會發生燃燒爆炸，極有可能導致重大人員傷亡和高速公路交通大規模癱瘓。

消防救援支隊事後調派6輛消防車、25名消防員趕赴事發地點，並發現洩漏天然氣在現場形成4米餘高的「白霧」，消防對其進行緊急稀釋，用時22分鐘將載煤貨車被困人員解救脫困。但經專家論證後，消防利用開花水槍對洩漏天然氣進行稀釋保護，直至徹底排空。

交警人員將現場人員撤離至警戒範圍外，切斷周邊單位、居民用電，並禁止無關車輛靠近。歷時5天4夜的搶險救援中，事故現場周邊夜間溫度低至攝氏零下8度，直至上周六下午，險情才逐步解除，事故車輛被拖離離石西高速收費廣場，離石西收費廣場恢復正常通行。