台單親媽媽網上發文求金援　網民爆黑料揭為騙子

台灣台南市一名妙齡單親媽媽近日在Facebook群組「台南爆料公社」中發文，指自己獨自扶養兩名子女生活，經濟狀況緊繃，希望各界能提供金援。惟貼文發出後，有不少知情網民留言「打臉」，指該女子四肢健全卻不務正業，反而四處索錢，更封她為「善化知名女騙子」，提醒大家不要上當。

據了解，該女子在網貼中寫道，自己獨自帶着兒女在外租房，因身體不適而無收入，經濟困頓，強調「我們一家人過得好辛苦喔」、「願有好心人拉我們一把手吧」，詢問網民「是否可以請求你們協助」。女子在文末更用hashtag大罵「搞不懂政府都在搞什麼」、「我也看不懂慈善團體在幹嘛的？」

網貼發出後，不少善心網友欲大方向她伸出援手，甚至熱心提供多種資源，例如為她招募物資、介紹社福團體等。惟該女子完全不理會相關訊息，而是持續發文詢問︰「到底有誰可以借我錢急用啊？還是你們都只是在問爽的嗎？」

及後，陸續有多名知情網踢爆，該女子不但在台南社團發文要錢，其他社團也可見到她要錢的身影。其他網民見女子態度不佳，也紛紛開罵︰「這是善化知名度頗高的女騙子耶」、「在善化名聲早就臭到不行，奉勸大家去幫助真正需要的人」、「有錢刺青，簽六合彩，唉沒錢就要人家給她生活費，怪政府，也是很厲害」。