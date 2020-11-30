使用硼砂製作毒涼皮　兩被告判囚3年5個月

寧夏銀川市興慶區人民法院，近日就一宗食品安全案件一審公開宣判。被告榮磊、姬水柱因使用硼砂製作有毒涼皮，犯生產和銷售有毒、有害食品罪，均被判囚3年5個月，並分別罰款11萬元（人民幣，下同，約13.1萬港元）及5萬元（約5.9萬港元）。兩人還需支付銷售金額10倍的懲罰性賠償金，並就其生產、銷售有毒、有害食品的行為，公開向民眾賠禮道歉。

法院審理查明，被告榮磊在2013年9月開設了一間涼皮加工店，並在生產涼皮過程中非法添加非食用物質硼砂。榮在2018年3月將店轉讓給姬，榮同時將生產涼皮的方法傳授給後者，更帶他到化工原料店購買硼砂。

法院認為，被告在食品中攙入有毒、有害的非食品原料，其行為均已構成生產、銷售有毒、有害食品罪，在食品安全領域侵害了眾多消費者健康安全，損害了社會公共利益。根據《食品安全法》、《侵權責任法》規定，作出上述裁決。

硼砂擁有廣泛的用途，有防腐作用，可用作清潔劑、化妝品、殺蟲劑。更有食物加工者在早年在食物中加入硼砂，以增加彈性及口感，但其後已被禁用。據悉，硼酸在人體中會抑制消化酶作用，可能引起食欲衰退、影響骨骼發育，中毒現象包括皮膚紅疹、嘔吐、腹瀉、休克、昏迷等，嚴重者可能對胃、肝、腎、肺，甚至對腦造成危害。成人若攝入用1至3克硼砂即可能中毒，15至20克有致命危險。