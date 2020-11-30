華21輪船赴美遭頻查　官媒批打壓共產黨員警告反制

美國近年加強審查前往當地的中國人是否共產黨員。據內地官媒周一（30日）報道，美國有關部門執法人員近日多次突擊檢查在港口停泊的21艘輪船，查看中方航運企業人員的共產黨員身份，認為事件極為罕見。報道警告，如美方執意對中共黨員持續滋擾甚至打壓迫害，中方將考慮採取對等反制措施。

報道引述消息人士稱，截至本月11日，中遠海運集團、上海振華重工公司共有21艘輪船在美港口停靠時，遭執法部門和不明身份便衣人員登船突擊檢查。由於大部分船隻在靠泊後立即遭登船檢查，看得出美方是有備而來。美方人員除查看有關文件，又仔細檢查船隻和拍照。被搜查的船隻當中，16隻於10月的25天內被查，即平均不到2天便有一艘船被查。

消息稱，美方對中方人員的盤查有時長達數小時，主要圍繞中方人員的黨員身份和入黨原因，又查問船員與中國政府關係、中國防疫現狀，以至對美國總統選舉候選人的看法等。消息人士指美方做法涉嫌歧視，並意圖挑起意識形態對抗，干擾中美正常人員往來，蓄意製造麻煩和障礙，讓人感到麥卡錫主義（極右反共）復活。

除搜查船隻外，今年9月以來，中方航空公司共有16架次赴美航班機組人員遭到美國執法部門問詢、盤查，其中3次被問及共產黨員身份。據知，中國公民申請美國簽證時無需填寫是否為共產黨員的信息。中國外交部曾多次就此與美方交涉，但美方並未給出合理解釋。