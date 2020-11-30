自治區前女副主席任華遭雙開　受賄接受高檔美容消費

中央紀委國家監委周一（30日）公布，日前經中共中央批准，立案審查調查新疆維吾爾自治區政府前黨組女成員、副主席任華的嚴重違紀違法問題，決定開除其黨籍；由國家監委給予其開除公職處分，同時終止其自治區第9次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

經查，任華喪失理想信念，處心積慮對抗組織審查，大搞迷信活動；接受可能影響公正執行公務的宴請和購物、高檔美容等奢靡消費安排，違規出入私人會所，違規收受禮品、禮金；不按規定報告個人有關事項，違規參加自發成立的校友會；違規放貸並獲取大額回報，借用管理和服務對像大額錢款謀利；把公權力當成謀取私利的工具，利用職務上的便利在企業經營、工程承攬以及土地受讓等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

任華因嚴重違反黨的政治、組織、廉潔和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂不收手，性質惡劣，情節嚴重，應予嚴肅處理。

資料顯示，任華於1964年3月生於山東煙台，1984年11月入黨，自1986年7月至2006年6月期間，擔任維吾爾自治區黨委辦公廳信息處副處長、黨委辦公廳信息處處長、黨委辦公廳副主任等職務。2006年9月起，她出任烏魯木齊市委常委；2013年3月至2017年8月，任維吾爾自治區文化廳黨組書記、副廳長；2018年1月任維吾爾自治區政府副主席，自治區黨委宣傳部副部長，自治區文化廳黨組書記、副廳長。