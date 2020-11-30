趙立堅貼圖譴責SAS殺阿富汗平民　莫里森斥假照片促道歉

澳洲空降特勤隊（SAS）日前被指控，過去在阿富汗作戰期間犯下殺害平民等戰爭罪行。中國外交部發言人趙立堅周一（30日）在Twitter發文批評，並貼圖顯示一名澳洲軍人持刀架在一名小孩頸上。澳洲總理莫里森反斥對方發布假照片，促中方道歉。

趙立堅發文回應SAS涉於2005年至2016年在阿富汗作戰期間，非法殺害39名阿富汗人一事，稱「對澳洲軍人謀殺阿富汗平民及囚犯感到震驚，我們強烈譴責這些行為，並要求向他們追究責任」。貼文中同時貼出一張照片，顯示一名「澳洲士兵」坐在澳洲國旗上，手持一把刀架在一名兒童的頸上，上面有「不用怕，我們來帶和平給你們」的英文字句，但該圖並非真實發生的照片。

莫里森其後批評，趙立堅的做法令人完全沒法容忍，不論基於甚麼都不能成為正當理由，斥責「中國政府應為此貼文感到徹底羞恥」。他形容，這是無恥和讓人憎惡的詆毀，出於禮節應將之刪除；強調這不是處理中澳問題的方法。他表示，澳洲在處理SAS一事上公開透明和誠實，「是這個國家的信譽，也是對那些穿上軍服的人的信譽，世上少數國家會像我們般處理」。

莫里森表示，已就事件與中國政府交涉，要求對方道歉，並聯絡Twitter要求刪除相關貼文。澳洲向中國駐澳大使表達不滿，並由其向中國政府轉達訊息。澳洲工黨影子外相黃英賢亦批評，趙立堅的貼文「無端及煽風點火」。俄羅斯早前亦曾批評澳洲涉在阿富汗干犯戰爭罪行，削弱澳洲在國際的地位，又聲稱涉事軍人不會被追究責任。