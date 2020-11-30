日外相重提對釣魚島形勢擔憂　促香港保持自由開放

日本外相茂木敏充於周一（30日）舉行的第16屆「北京-東京論壇」開幕儀式上致詞，除了重提日方就釣魚島周邊海的形勢表示強烈擔憂，也對香港近期動態表達關注，表明在一國兩制之下，香港保持自由開放、民主和穩定發展的重要性。

今年論壇因疫情關係以視像會議結合現場方式舉行，主題為「疫情後的國際秩序與中日兩國的作用」。茂木敏充表示，日中之間存在着各種各樣懸而未決的議題，有必要透過高層對話妥善應對。針對民調顯示兩地人民感情在今年出現停滯甚至倒退的情況，他認為與中國公務船在釣魚島周邊的相關行動有關，因此在中日外長會談上，也要求中方不要在相關海域採取行動。

談到中日經濟實務合作，茂木敏充指明年是日本311大地震10周年，他再度強烈呼籲中方早日取消對日本食品進口的限制，構建真正公平公正穩定的商業環境。

同一場合上，日本前首相福康夫談論到目前全球進入摩擦階段，美國總統特朗普執政之後高舉貿易保護主義和單邊主義旗幟，而且放棄作為世界領袖的作用，他認為美國出現「世界領袖疲勞綜合症」。

有預測中國的GDP或於2027年或2028年超越美國，不過他認為，整體上美國仍會保持世界領袖的地位，但兩國經濟實力的變化具有象徵性意義，會給美國乃至國際社會帶來非常大的影響，因此如何應對和避免中美緊張關係提升，非常值得國際探討。他指出，日本既是中國的鄰國，也是美國的盟國，因此可從旁提供幫助。