化工廠爆炸案致逾700死傷 一審判53人罪成 最高囚20年

江蘇省鹽城響水縣天嘉宜化工廠去年3月爆炸，事故造成78人死亡，超過600人受傷。當局調查後發現涉及22宗刑事案件，法院周一（30日）作一審宣判，53名被告、涉及7間企業和檢測機構，判囚9個月至20年並罰款。其中該公司前總經理張勤岳犯非法儲存危險物質罪、污染環境罪和單位行賄罪，數罪併罰囚20年，罰款155萬元（人民幣，下同，約185萬港元）。大部分被告當庭表示認罪、悔罪。

法院審理查明，該公司長期違法違規儲存、處置硝化廢料，企業管理混亂，工廠和所屬倪家巷集團為自身利益，在技術、設備不過關的情況下，推進間苯二胺項目生產線和硝化工段；明知硝化廢料有毒、易燃易爆且儲存地點不符合安全條件，仍未加強安全管理，最終造成重大人員傷亡和財產損失。

另有鹽城市環境監測中心等6間檢測機構弄虛作假，發出虛假失實文件，令該公司的安全隱患未能及時查出，相關政府管理部門缺監管，存在玩忽職守行為，部分官員有受賄行為，應承擔相應刑事責任。

除張勤岳被判刑外，集團前任和現任董事長、總經理、法定代表人吳岳忠、倪成良，分別判囚12年和13年。工廠所屬集團涉非法儲存危險物質罪判罰款2,000萬元（約2,386萬港元）。響水縣應急管理局前局長孫鋒等15名國家公職人員犯玩忽職守罪、受賄罪判囚3年3個月至7年半。