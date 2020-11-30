解放軍軍機共26天入台西南空域　刷新上月記錄

解放軍軍機近日頻現台空域，於周一（30日）上午再次進入台灣的西南空域防空識別區。台空軍升空，廣播驅離。據統計，解放軍軍機本月已累積26天現身台空域，超過10月份共25天的紀錄。另外，台灣的國防部同日啟動105毫米雲豹八輪裝甲車案，編列約1.84億新台幣（約5,000萬港元），預計2023年前研製出2輛樣車。

台空軍廣播記錄顯示，解放軍軍機周一中午13時01分進入台西南空域，高度為7,000米。台空軍廣播驅離稱，「你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」。據Facebook專頁「台灣西南空域」統計數據顯示，解放軍軍機已連續4天出現在台空域，本月已廣播驅離最少55次。

台灣的軍備局長房茂宏中則表示，炮甲車炮管已於7月外購並決標，目前審批程序完成，正爭取輸出許可，預計明年9月運抵台灣；炮管技術或將轉移至在台研製。雲豹八輪裝甲車主要武器為105毫米鏈炮，次要武器目前規劃為7.62毫米同軸機槍及12.7毫米車長機槍遙控槍塔。

同日，中國大陸外交部舉行例行記者會，發言人華春瑩回應美國對台售武、台灣今年採購軍費創新高等問題。她表示，中方堅決反對美國向台灣出售武器；又向台灣民眾喊話，呼籲不要再充當美國的「提款機」，購買美國的二手武器。

華春瑩重申，中方堅決回擊任何損害國家核心利益、干涉中國內政的行徑，敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止對台售武和美台軍事聯繫；亦再次正告台灣當局，「台獨」是死路一條，任何挾洋自重、以武拒統的圖謀和行徑都注定失敗。